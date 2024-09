BBL-Boss Holz zufrieden: "Basketball-Momentum zu spüren"

Nach EM-Bronze 2022 und WM-Gold 2023 durch das Nationalteam hatte es im 3x3-Basketball zuletzt in Paris den Olympiasieg der deutschen Frauen gegeben, die U23-Männer wurden in der Streetball-Variante erst vor wenigen Tagen Weltmeister. Die Liga profitiert vom Aufschwung der Sportart, das zeigt sich laut Holz auch an den gemessenen Kennziffern, die die BBL erhebt. "Das Niveau habe ich so noch nicht gesehen in den neun Jahren, die ich hier sitze", so der Ligaboss: "Es ist alles auf Rekordniveau. Die Sponsoren-Situation ist großartig. Die Firmen kommen zu uns und sagen: 'Mensch, Basketball ist cool, was können wir miteinander machen?'"