Herbert nach Debüt-Sieg: "Hätten in den Ozean werfen können"

Vor allem die "sehr solide" Abwehrarbeit habe dem Team den Erfolg gebracht, resümierte der Kanadier nach seinem Debüt an der Seitenlinie beim FC Bayern - tatsächlich fanden gegen den letztjährigen Play-off-Halbfinalisten und Europe-Cup-Sieger aus Chemnitz nur fünf der 25 Versuche jenseits der Dreierlinie ihren Weg in den Korb. Trotzdem reichte es in diesem "schweren Spiel im Angriff", und Herbert befand: "Wir sind noch in einem Prozess."