Starkes BBL-Comeback: Skyliners überzeugen in Göttingen

Nach einem Jahr in der zweiten Liga feiern die Skyliners eine erfolgreiche Rückkehr ins Oberhaus. Das Ziel in dieser Saison ist der Klassenerhalt.

Nach einem Jahr in der zweiten Liga feiern die Skyliners eine erfolgreiche Rückkehr ins Oberhaus. Das Ziel in dieser Saison ist der Klassenerhalt.

Die Skyliners Frankfurt sind mit einem eindrucksvollen Auswärtssieg in die Basketball Bundesliga (BBL) zurückgekehrt. Der Aufsteiger gewann am ersten Spieltag bei der BG Göttingen mit 100:72 (55:30), nach einem Jahr in der zweitklassigen Pro A feierte die Mannschaft von Trainer Denis Wucherer damit gleich einen Erfolg gegen einen direkten Konkurrenten - für die aktuelle Spielzeit hat Frankfurt den Klassenerhalt als Ziel ausgegeben.