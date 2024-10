BBL: Alba strauchelt weiter - Bonn neuer Tabellenführer

Vizemeister Alba Berlin hat in der Basketball Bundesliga (BBL) die nächste Niederlage kassiert. Die Berliner verloren am Sonntag mit 78:81 (41:37) gegen die Niners Chemnitz und bleiben bei nur einem Sieg aus vier Partien im Tabellenkeller stecken. Neuer Tabellenführer sind die Telekom Baskets Bonn, die sich mit 95:75 (45:44) bei den MLP Academics Heidelberg durchsetzten.

Bonn erobert Tabellenführung

Nach dem missglückten Saisonstart in Vechta war es für Bonn bereits der dritte Ligasieg in Serie. Am Vortag hatte der bisherige Spitzenreiter ratiopharm Ulm gegen die schwach in die Saison gestarteten EWE Baskets Oldenburg die erste Niederlage (66:93) kassiert und den Weg an die Tabellenspitze frei gemacht.