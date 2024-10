Ulm kassiert nach NBA-Ausflug Klatsche in der Bundesliga

Nach dem Kurztrip in die USA landet der frühere Basketballmeister ratiopharm Ulm hart im Bundesliga-Alltag. Die Reisestrapazen haben spürbare Folgen.

Die erste Niederlage der Saison fiel deftig aus, die Tabellenführung ist futsch, doch das, da waren sich die Ulmer Basketballer einig, sei es wert gewesen. Die Reise in die USA mit dem Spiel bei den Portland Trail Blazers hatte zu viel Kraft gekostet, im Bundesliga-Alltag ging der Ex-Meister bei den EWE Baskets Oldenburg unter (66:93).

Das sah auch Oldenburgs Coach Pedro Callas so: „Wir haben gegen ein sehr gutes Team gewonnen, wobei Ulm natürlich viele Kilometer in den Knochen hatte. Daher sollten wir auf dem Teppich bleiben.“

Großer Rückstand nach Reisestrapazen

"Oldenburg hat körperlicher gespielt als wir - das belegen auch 42 Oldenburger Punkte in der Zone und 19 zweite Wurfversuche", sagte Ulms Coach Ry Harrelson: "Wir hatten 20 Ballverluste, daran müssen wir arbeiten. Wir haben drei Viertel jeweils zweistellig verloren."

Und dennoch: In Ulm bereut niemand den aufregenden Kurztrip. Die Eindrücke aus Portland bleiben dem jungen Team, leider aber auch die Nachwirkungen. Denn viel Zeit zur Erholung hat ratiopharm Ulm nicht. Schon bald geht es wieder auf die Reise: Am Dienstag (21.00 Uhr) steht eine Partie im EuroCup auf Gran Canaria an.