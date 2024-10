BBL: Drama in der Schlusssekunde! Ulm weiter unbesiegt

Ulm hält sich in der Bundesliga weiter schadlos. Braunschweig vergibt in der Schlusssekunde die Chance auf den Sieg.

Pokalfinalist ratiopharm Ulm ist die einzige noch unbesiegte Mannschaft in der Basketball Bundesliga (BBL). Der Meister von 2023 setzte sich am Samstagabend im Spitzenspiel gegen den direkten Verfolger MHP Riesen Ludwigsburg mit 63:62 (34:37) durch und feierte damit in seinem dritten Saisonspiel den dritten Erfolg.