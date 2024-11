ALBA verpflichtet US-Center

„Bei uns will David beweisen, dass er auf dem EuroLeague -Niveau bestehen kann. Im letzten Jahr hat er sich aber schon stark entwickelt – das macht uns sehr optimistisch, dass wir ihm dabei helfen können, sein volles Potential zu entfalten“, sagte ALBA-Sportdirektor Himar Ojeda. McCormack trainierte bereits am Montag erstmals mit dem Team. Die erste Gelegenheit zum Debüt hat der 2,08-Meter-Mann am Donnerstag (20.00 Uhr/ MagentaSport ) in der EuroLeague gegen Maccabi Tel Aviv.

McCormack war im vergangenen Sommer erst nach Mailand gewechselt, dort kam er in der italienischen Liga in vier Partien durchschnittlich auf sieben und in der EuroLeague in sechs Einsätzen auf einen Punkt. Zuvor hatte er in seinen ersten beiden Profijahren in der Türkei für Besiktas, Darüssafaka, Galatasaray Istanbul gespielt.