BBL: Kellerduell geht an Hamburg

Die Veolia Towers Hamburg haben ihre Niederlagenserie in der Basketball Bundesliga (BBL) beendet und sich beim schnellen Wiedersehen mit Patrick Heckmann im Abstiegskampf etwas Luft verschafft. Im Kellerduell setzten sich die Norddeutschen am Samstagabend nach einer dominanten Vorstellung mit 91:78 (47:39) gegen die Frankfurt Skyliners durch.

Heckmann hatte erst am Samstag in Frankfurt unterschrieben, der befristete Vertrag des früheren Nationalspielers in Hamburg war unter der Woche ausgelaufen. Der EM-Teilnehmer von 2017 hatte im Sommer als Gastspieler bei den Skyliners trainiert, in gut 23 Minuten Einsatzzeit kam der 32-Jährige gegen Hamburg auf zwei Punkte.