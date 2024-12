BBL: Alba weiter in der Krise

Der kriselnde Vizemeister Alba Berlin kommt in der Basketball-Bundesliga (BBL) weiter nicht in Tritt. Die Hauptstädter unterlagen am Samstag bei den Syntainics MBC aus Weißenfels deutlich mit 76:94 (50:43) und kassierten im elften Ligaspiel die siebte Niederlage. Als Tabellen-14. geraten die direkten Play-off-Plätze für die Berliner bereits früh außer Sichtweite.