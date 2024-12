BBL: Ulm verliert in letzter Sekunde

Ulm muss sich spät geschlagen geben, die Bayern bleiben an der Spitze der Bundesliga.

Die Basketballer von ratiopharm Ulm haben die Rückkehr an die Tabellenspitze der Bundesliga dramatisch verpasst. Am Tag vor Heiligabend kassierte der frühere Meister durch das 85:87 (42:40) gegen die Skyliners Frankfurt nach einer wilden Schlussphase die vierte Saisonniederlage und rutschte auf Rang vier ab. Am Sonntag hatte Bayern München durch den Sieg gegen die EWE Baskets Oldenburg (89:75) die Spitzenposition übernommen.