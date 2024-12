Bonns McGhee trifft nach Belieben

Mehr Punkte als er der Point Guard der Telekom Baskets Bonn hat in diesem Jahrtausend kein anderer in einem BBL-Spiel erzielt.

44 Punkte in einem Spiel - das hatte es in der Basketball-Bundesliga lange nicht mehr gegeben. Darius McGhee, der nur 1,75 m große Point Guard von den Telekom Baskets Bonn, überragte am Freitagabend alle. Der 25 Jahre alte Amerikaner führte die Rheinländer mit einer Ausnahmeleistung zum 96:91 (44:51) bei den EWE Baskets Oldenburg.