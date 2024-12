Dopingsperre für Basketballer George: "Ego gebrochen"

BBL: Bayern-Leihgabe George in Chemnitz suspendiert

Chemnitz hatte die Leihgabe von Bayern München wegen des auffälligen Tests aus dem April Anfang Mai 2023 suspendiert, wenig später entschuldigte sich der 23-Jährige bei den Sachsen. Die Sperre endet laut NADA unter Anrechnung der am 28. April 2023 verhängten vorläufigen Suspendierung am 27. August 2025. George könnte also in der nächsten Saison wieder spielen.