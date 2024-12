München übernimmt Tabellenführung in der Bundesliga

Die Basketballer von Bayern München haben in der Bundesliga kurz vor Weihnachten die Tabellenführung übernommen. Die Mannschaft des ehemaligen Bundestrainers Gordon Herbert bezwang die EWE Baskets Oldenburg 89:75 (42:36) und feierte den achten Sieg im elften Saisonspiel. Die Rivalen ratiopharm Ulm und Würzburg Baskets sind im Verlauf des Spieltags noch im Einsatz und könnten gleichziehen.

Die Bayern profitierten von der Niederlage der MLP Academics Heidelberg, die bislang die Tabelle angeführt hatten. Im Duell mit den Bamberg Baskets unterlag Heidelberg mit 68:79 (39:35) und kassierte die vierte Niederlage. Vizemeister Alba Berlin holte beim Tabellenletzten BG Göttingen einen Pflichtsieg: Durch das 109:83 (52:35) kletterten die sehr schwach in die Saison gestarteten Berliner auf Platz 14.

München kontrollierte von Beginn an das Spiel und konnte sich insbesondere auf Shabazz Napier verlassen, der mit 19 Punkten der erfolgreichste Werfer der Gastgeber war. Devin Booker steuerte 18, Weltmeister Andreas Obst 14 Punkte bei.

Das Jahr 2024 ist für die Bayern mit dem Erfolg aber noch nicht beendet: Auf sie warten noch das Spiel in der EuroLeague gegen Panathinaikos Athen am 27. Dezember sowie zwei Tage später das Duell bei den Skyliners Frankfurt in der Bundesliga.