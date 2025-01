ALBA stellt neuen Trainer vor

Der Spanier Pedro Calles soll seinen Landsmann Israel González in der schwierigen Saison unterstützen.

Gut zwei Monate nach seiner Entlassung als Cheftrainer bei den EWE Baskets Oldenburg übernimmt Pedro Calles wieder einen Job in der Basketball Bundesliga (BBL) und wird Assistenzcoach bei Alba Berlin. Den überraschenden Schritt gab der Vizemeister am Samstag bekannt. Der Spanier soll seinen Landsmann Israel González in der schwierigen Saison unterstützen, Calles hat einen einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2026/27 unterschrieben.