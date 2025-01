Basketball: Berlin-Krise immer dramatischer

Am ersten Tag des neuen Jahres trübten alte Sorgen die Stimmung bei ALBA Berlin. Die bittere Niederlage am Silvestertag im Heimspiel gegen den Tabellennachbarn Rostock Seawolves (85:96) ließ wenig Hoffnung auf einen baldigen Aufschwung beim tief gefallenen deutschen Basketball-Vizemeister aufkommen. „Es fehlt an allen Ecken und Enden“, sagte ein frustrierter Malte Delow: „Wir sind momentan einfach nicht gut genug, um solche Spiele zu gewinnen – da müssen wir ganz realistisch sein und daran arbeiten.“

ALBA völlig neben der Spur

Einfach wird das bei den kommenden schweren Aufgaben nicht. Bereits am Donnerstag steht das EuroLeague-Heimspiel gegen Tabellenführer AS Monaco an, am Sonntag kommt dann der deutsche Meister und BBL-Spitzenreiter Bayern München nach Berlin.