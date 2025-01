Basketball: Weltmeister Hollatz wechselt zum FC Bayern

Ein weiterer Basketball-Weltmeister für den FC Bayern München: Nationalspieler Justus Hollatz wechselt mit sofortiger Wirkung vom türkischen EuroLeague-Teilnehmer Efes Istanbul zum Meister. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, erhält der 23-Jährige einen Vertrag bis 2028.

"Wir alle sind sehr happy, dass es jetzt mit Justus geklappt hat. Wir sehen ihn als weiteren wichtigen Baustein für die langfristige Entwicklung unseres Teams mit den besten deutschen Nationalspielern außerhalb der NBA an", sagte Münchens Sportdirektor Dragan Tarlac.

Hollatz, der aufgrund der Wechselregularien in dieser Saison nicht mehr in der EuroLeague eingesetzt werden darf, spielt in München nun mit den weiteren Weltmeistern Niels Giffey, Andreas Obst und Johannes Voigtmann zusammen. Auch feiert er eine Wiedervereinigung mit dem damaligen Bundestrainer Gordon Herbert. "Ich kenne ja Gordie und auch viele Spieler, das sind neben der großartigen Perspektive dieses Vereins alles Gründe, weshalb ich hier bin", sagte Hollatz.