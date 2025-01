Basketball: Würzburgs zweite Niederlage nacheinander

Basketball-Bundesligist Würzburg Baskets gerät im Rennen um die Direktqualifikation für die Playoffs in immer größere Bedrängnis. Beim 74:86 (33:40) gegen Rasta Vechta blieben die Franken zum ersten Mal in der laufenden Saison in zwei Spielen nacheinander sieglos und müssen nach ihrer zweiten Heimniederlage um ihren Platz im oberen Tabellendrittel fürchten. Die niedersächsischen Gäste hingegen stellten durch ihren dritten Auswärtssieg den Anschluss zur Spitzengruppe her.