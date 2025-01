Bayern-Machtdemonstration im Topspiel

Bärenstarke Münchner siegen in Mannheim gegen Heidelberg mit 87:59.

Meister Bayern München hat sich in der Basketball-Bundesliga gut erholt von der Topspiel-Pleite gegen ALBA Berlin gezeigt und wieder die Tabellenführung übernommen. Die Mannschaft von Weltmeister-Trainer Gordon Herbert setzte sich am Sonntag beim Tabellendritten MLP Academics Heidelberg nach einer Machtdemonstration vor 14.713 Zuschauern 87:59 (49:24) durch und zog an ratiopharm Ulm vorbei.