Die Skyliners Frankfurt haben sich für den Abstiegskampf in der Basketball Bundesliga (BBL) personell verstärkt und den US-amerikanischen Flügelspieler Marcus Domask verpflichtet. Wie der Klub am Samstag bekanntgab, wechselt der 24-Jährige von den Windy City Bulls, dem Farmteam der Chicago Bulls, an den Main. Bei den Hessen erhält der 1,98-Mann einen Vertrag bis Saisonende mit der Option auf eine weitere Spielzeit.