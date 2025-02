BBL: Bayern mit Arbeitssieg gegen Frankfurt

Die Münchner rehabilitieren sich von der Pleite in Vechta und festigen die Tabellenführung.

Die Münchner rehabilitieren sich von der Pleite in Vechta und festigen die Tabellenführung.

Der deutsche Basketball-Meister Bayern München ist mit einem glanzlosen Pflichtsieg in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Mannschaft von Weltmeister-Trainer Gordon Herbert setzte sich gegen Aufsteiger Skyliners Frankfurt mit 70:56 (42:35) durch und festige die Tabellenführung in der Bundesliga. Am Sonntag hatten die Münchner überraschend bei Rasta Vechta (65:79) gepatzt.