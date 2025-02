BBL: Braunschweig setzt Meister Bayern unter Druck

Die Löwen feiern den neunten Sieg in den letzten elf Spielen. Auch Alba Berlin gewinnt.

Die Löwen feiern den neunten Sieg in den letzten elf Spielen. Auch Alba Berlin gewinnt.

Die Löwen Braunschweig setzen Meister Bayern München in der Basketball-Bundesliga immer mehr unter Druck. Der Tabellenzweite feierte mit 91:79 (41:41) gegen die Veolia Towers Hamburg seinen dritten Sieg in Serie und den neunten Erfolg in den letzten elf Spielen. Die Münchner, die jetzt einen Sieg weniger auf dem Konto haben als ihr Verfolger, liegen nur noch vorne, weil sie zwei Spiele weniger absolviert haben.