Basketball: Nächster Nackenschlag für Berlin

Wetzel kann Alba-Pleite nicht verhindern

Berlin, das am vergangenen Freitag in eigener Halle gegen Virtus Bologna mit 64:108 eingegangen war, konnte die Begegnung am Neckar bei wechselnden Führungen bis in die Mitte des dritten Viertels offen halten. Danach allerdings zogen die Gastgeber noch einmal an und der Mannschaft von Alba-Coach Pedro Calles entscheidend davon.