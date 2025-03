Bayern-Basketballer behaupten Tabellenführung

Titelverteidiger Bayern hatte am vergangenen Montag mit einem 70:62 gegen Ulm die Tabellenführung zurückerobert. Am Donnerstag kassierten die Münchner in der EuroLeague bei Baskonia Vitoria-Gasteiz eine bittere 89:112-Pleite, am kommenden Dienstag steht beim FC Barcelona der zweite Teil des spanischen Doppelgastspiels auf dem Programm. Ulm hatte vor der Niederlage in München fünfmal in Folge gewonnen.