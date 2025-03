BBL: Bayern verspielt Sieg und Tabellenführung

Der Meister tut sich beim Pokalfinalisten schwer und lässt in der Schlussphase drei Würfe zum Sieg liegen.

Meister Bayern München hat die Tabellenführung in der Basketball Bundesliga (BBL) überraschend verspielt. Bei den Bamberg Baskets lieferte das Team von Weltmeister-Trainer Gordon Herbert am Dienstagabend eine zu fahrige Leistung und unterlag knapp 68:69 (37:36).

In der Schlussphase verließ Bayern die nötige Treffsicherheit, bei der gleichen Anzahl an Siegen und Niederlagen steht Konkurrent ratiopharm Ulm nun aufgrund der besseren Differenz vor München an der Spitze.