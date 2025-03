Erneut Spielplan-Ärger für die Bayern! Herbert kritisiert BBL

Moritz Thienen 28.03.2025 • 06:26 Uhr Trotz des nächsten Sieges in der EuroLeague gibt es bei den Basketballern des FC Bayern Aufregung. Trainer Gordon Herber zeigt Unverständnis für den Spielplan der heimischen Liga.

Eigentlich müssten beim FC Bayern Basketball alle Spieler und Verantwortlichen nach der erneuten Gala gegen Partizan Belgrad und der sicheren Qualifikation für die Play-Ins der EuroLeague komplett zufrieden sein, doch eine Spielplanänderung von Seiten der Basketball-Bundesliga (BBL) sorgt in München für Ärger.

Die Liga verlegte das Spiel am kommenden Wochenende vom Sonntag auf den Samstag. „Unser Ziel ist es, in der EuroLeague die Top Sechs zu erreichen. Unglücklicherweise haben wir Samstag ein Spiel in Würzburg“, zeigte sich Bayern-Trainer Gordon Herbert auf der Pressekonferenz überrascht über die Ansetzung.

„Das hat mich wirklich sehr überrascht. Ich dachte, dass das Spiel eigentlich am Sonntag ist. Ich weiß wirklich nicht, warum die Liga das Spiel verlegt, gerade wenn wir eine Double-Week haben“, holte Herbert weiter aus und zeigte anschließend sein Unverständnis über die neue Ansetzung deutlich: „In anderen Ländern ist das anders. Da bekommen die Vereine mehr Zeit zur Erholung und es wird versucht, dass sie etwas mehr Ruhe bekommen nach einer anstrengenden Double-Week. Ich bin mir nicht sicher, warum sie es hier so machen."

Herbert hat damit tatsächlich nicht unrecht. In vielen europäischen Ligen wird der Spielplan vor wichtigen internationalen Spielen auf die Bedürfnisse der Vereine angepasst. Während der EuroLeague-Playoffs wurden in den vergangenen Jahren sogar teilweise Spiele komplett abgesagt und auf einen anderen Zeitpunkt verschoben.

Herbert: „Wir werden eine Weinprobe statt Training machen“

So eine Ausnahme gibt es für die Bayern in der BBL nicht. „Also gehen wir nach Würzburg am Samstag. Wir werden am Abend eine Weinprobe statt Training machen“, kündigte Herbert lachend mit einem Augenzwinkern an.

Etwas pragmatischer will es dagegen Bayern-Star Carsen Edwards angehen, der angesprochen auf den engen Zeitplan zu SPORT1 sagte: „Hm, ich weiß es nicht. Wir werden es schon hinbekommen. Erstmal versuche ich es bis Freitag zu schaffen. Aktuell schaue ich nur, dass ich es von Tag zu Tag zu schaffe. Also erstmal bis morgen kommen und dann mache ich mir Gedanken über das Spiel am Samstag. Wir finden schon einen Weg.“

BBL-Spielplan sorgte schonmal für massiven Bayern-Ärger

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass sich die Bayern über die Ansetzung in der BBL ärgern. Schon zum Beginn der Saison hatte sich Geschäftsführer Marko Pesic massiv über die Ansetzung des Spiels beim MBC aufgeregt.

Nach dem Sieg in der EuroLeague gegen Paris am vierten Spieltag hatte Pesic sich damals in Rage geredet: „Wir sind keine Sau, die man durchs Dorf treibt. Das ist eine absolute Frechheit. Wir haben gesagt, das geht nicht. Wir haben eine Doppelwoche. Ich werde nicht dabei sein, weil ich keinen Respekt davor habe, was die BBL mit uns macht.“

