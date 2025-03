Nach Trainerwechsel: Ludwigsburg stoppt Talfahrt

Beim Debüt des bisherigen Assistenzcoaches Lars Masell gewinnen die Schwaben in Vechta.

Nach dem Trainerwechsel haben die MHP Riesen Ludwigsburg den Negativtrend in der Basketball Bundesliga (BBL) gestoppt. Beim Debüt des bisherigen Assistenzcoaches Lars Masell, der am Mittwoch John Patrick abgelöst hatte, gewannen die Schwaben am Freitagabend dank einer starken zweiten Hälfte bei Rasta Vechta 70:64 (26:46).