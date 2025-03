Bayern-Star: „Ganz schlechten Job gemacht - besonders ich“

Der FC Bayern rotiert mit Blick auf die EuroLeague - und verspielt damit die Tabellenführung in der BBL. So erklärt Trainer Gordon Herbert das.

Mit Blick auf die EuroLeague schonte Gordon Herbert beim FC Bayern einige Spieler, nun ist die Tabellenführung in der Basketball Bundesliga (BBL) futsch.

Bayern ohne zahlreiche Top-Stars

Beinahe hätte es für die Münchner dennoch zum Sieg gereicht, doch Ibrahim Watson-Boye hatte etwas dagegen. Der beste Werfer des Pokalfinalisten Bamberg traf erst per Dreier zum 69:68 und holte dann kurz vor Schluss ein Foul raus.

Giffey ehrlich: „Da habe ich einen ganz schlechten Job gemacht“

Weltmeister Niels Giffey gab sich selbstkritisch: „Es kam auf die letzten zwei, drei Possessions an, und da haben wir - und ganz besonders ich - zweimal einen ganz schlechten Job gemacht. Und dann verlierst du das dann hier auswärts, das nervt.“

Gipfeltreffen Bayern vs. Ulm

Der Meister liegt in der Tabelle nun hinter ratiopharm Ulm. Beide Teams stehen bei 15:6-Siegen, doch der neue Spitzenreiter hat die bessere Punktedifferenz. Am Montag kommt es in München zum direkten Duell.