Basketball: Seewölfe weiter auf Play-off-Kurs

Rostock darf nach dem vierten Erfolg in Serie mehr denn je von den ersten BBL-Playoffs träumen. Gegen Frankfurt siegen sie nach Verlängerung

Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves hält weiter Kurs auf seine erste Playoff-Teilnahme. Das Team von Trainer Przemyslaw Frasunkiewicz rückte durch seinen vierten Sieg in Serie mit einem glücklichen 77:72 (62:62, 27:32) nach Verlängerung beim Tabellenvorletzten Frankfurt Skyliners unter die besten sechs Mannschaften der Tabelle vor. Die Platzierung würde am Ende der Hauptrunde den direkten Einzug in die Finalrunde bedeuten.