Bayern verliert „unwichtiges“ Topspiel

München konnte kein Selbstvertrauen für das Duell am Donnerstag mit Istanbul tanken.

Die Generalprobe von Basketball-Meister Bayern München für sein „Endspiel“ in der EuroLeague um den direkten Einzug ins Viertelfinale ist misslungen. Im Bundesliga -Gipfel bei Verfolger ratiopharm Ulm kassierte der Titelverteidiger kurz vor dem wichtigen Hauptrunden-Abschluss der kontinentalen Eliteklasse am Donnerstag gegen Fenerbahce Istanbul eine 94:109 (51:57)-Niederlage.

Trotz der ersten Nullnummer auf nationalem Parkett nach vier Siegen in Serie stehen die Bayern sechs Spieltage vor Beginn der K.o.-Phase noch knapp vor ihren Vorgängern als Titelträger an der Tabellenspitze .

Herbert hätte gern auf Topspiel verzichtet

Münchens Trainer Gordon Herbert hatte seiner Mannschaft allerdings bereits vor der Reise an die Donau mit Blick auf den nachfolgenden Showdown mit Istanbul nahezu jeglichen Druck genommen.

„Dass wir vor Fener noch spielen müssen, ist nicht ideal. Wir versuchen, was wir können. Wir können nicht trainieren, wir haben zu spielen“, sagte Deutschlands Weltmeister-Coach und spielte die grundsätzliche Bedeutung der Endplatzierung in der Liga-Tabelle angesichts der Qualität seiner Mannschaft herunter.

Entsprechend standen aus Münchens Weltmeister-Quartett zu Spielbeginn nur Johannes Voigtmann und Justus Hollatz auf dem Parkett. Ulm dagegen drängte ab der ersten Minute auf eine Revanche für die 62:70-Niederlage vor erst drei Wochen im Hinspiel an der Isar. Die Bayern konnten denn auch nur vor der Pause zweimal kurz mit höchstens zwei Punkten in Führung gehen, ansonsten waren die Hausherren tonangebend.

Münchens Fokus ist in diesen Tagen ausschließlich auf das EuroLeague-Spiel gegen Fenerbahce gerichtet. Als Tabellensiebter haben die Bayern einen Platz im Play-In-Turnier bereits sicher, durch einen Sieg gegen das türkische Spitzenteam könnte Herberts Team aber schon alle Restzweifel an Münchens dritter Teilnahme am Viertelfinale beseitigen.