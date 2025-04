BBL: Göttingen steht als Absteiger fest

Basketball-Bundesligist BG Göttingen steht bereits am 28. Spieltag als Absteiger fest. Im Niedersachsen-Derby unterlagen die Göttinger bei den Löwen Braunschweig mit 77:101 (45:49) und besiegelten damit ihren Gang in die zweitklassige Pro-A-Liga. Für die Veilchen, die 2023 noch in den Play-offs standen, ist es der zweite Abstieg nach 2012.

Das Team von Trainer Mikko Riipinen kämpfte sich nach einem schwachen ersten Viertel zurück in die Partie. Nach zwischenzeitlich 14 Punkten Rückstand im ersten Viertel lag das Schlusslicht der BBL zur Halbzeit lediglich vier Zähler hinten. In der zweiten Hälfte knüpften die Göttinger jedoch dann nicht an die gute Leistung an.