BBL: MBC gewinnt Derby gegen Chemnitz

Pokalsieger Syntainics MBC hat im Kampf um die Play-off-Plätze in der Basketball Bundesliga (BBL) einen wichtigen Sieg gefeiert. Die Weißenfelser setzten sich am Samstag im Ost-Duell mit 97:95 (49:52) gegen die Niners Chemnitz durch und haben damit den direkten Einzug in die K.o.-Phase weiter fest im Blick. In der Tabelle liegen die Chemnitzer mit 15 Saisonsiegen noch auf Platz fünf, der MBC belegt mit der nun gleichen Anzahl an Erfolgen Rang sieben.