BBL: Vechta-Trainer wechselt ans College

Basketball-Bundesligist Rasta Vechta muss sich im Sommer einen neuen Cheftrainer suchen. Wie der Tabellenachte der BBL mitteilte, wechselt Martin Schiller gegen eine Ablöse nach dem Saisonende in die renommierte US-College-Liga NCAA zur University of Utah. Der 43-jährige Österreicher folgt damit dem Ruf seines ehemaligen Kollegen Alex Jensen, dem neuen Headcoach der "Runnin' Utes" und wird dessen Assistent. Man sei "bereits in Gesprächen" mit Kandidaten für die Nachfolge, erklärte Rasta Vechta.