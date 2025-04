Bayern verkündet Deal mit WM-Helden - entsteht etwas Großes?

Weltmeister Niels Giffey bleibt dem FC Bayern über die laufende Saison hinaus erhalten. Der frühere Basketball-Nationalspieler hat seinen auslaufenden Vertrag beim deutschen Meister um zwei Jahre bis 2027 verlängert, das gaben die Münchner am Dienstag bekannt.

Dreierspezialist hofft auf starke Entwicklung

„Wenn der Kern der Mannschaft weiter zusammenbleibt, glaube ich stark daran, dass wir uns Jahr für Jahr weiterentwickeln und in der Zukunft weiter hohe Ziele attackieren können“, sagte Giffey, der Ende Oktober nach 118 Länderspielen, EM-Bronze 2022 und WM-Gold 2023 aus der Nationalmannschaft zurückgetreten war.

Giffey wurde bei Alba Berlin groß, wechselte dann an die University of Connecticut und holte zweimal den US-College-Titel. Nach der Rückkehr zu Alba kam der Routinier über Zalgiris Kaunas/Litauen und Murcia wieder in die Bundesliga.