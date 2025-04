Später K.o. in Würzburg: Siegesserie von Alba gerissen

ALBA Berlin hat bei seiner Aufholjagd in der Basketball Bundesliga (BBL) nach vier Siegen in Serie einen Rückschlag erlitten und muss wieder etwas mehr um das Play-off-Ticket bangen. Bei den FIT/One Würzburg Baskets unterlag das Team von Trainer Pedro Calles am Mittwochabend in letzter Sekunde 69:70 (35:39), mit 15 Siegen und jetzt 14 Niederlagen ist ALBA in der Tabelle weiter Zehnter. Würzburg (16:12) sprang auf Rang fünf.