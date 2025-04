Tadda beendet Basketballkarriere: "Eine unfassbare Reise"

Nach 17 Spielzeiten und mehr als 600 Einsätzen in der Basketball Bundesliga (BBL) hört der 36-Jährige zum Saisonende auf.

Karsten Tadda gewann die Champions League, fünf Meistertitel und feierte drei Pokalsiege, jetzt ist für den Mannschaftskapitän der Bamberg Baskets Schluss. Nach 17 Spielzeiten und mehr als 600 Einsätzen in der Basketball Bundesliga (BBL) beendet der 36-Jährige zum Saisonende seine Karriere.

"Für mich ist der Moment gekommen, die Schuhe an den Nagel zu hängen. Eine unfassbare Reise mit vielen tollen Momenten, vielen Meisterschaften und Titeln liegt hinter mir", sagte Tadda: "Es war immer mein Wunsch, meine Karriere hier in Bamberg zu beenden und ich glaube, dass jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist."

Der 89-malige Nationalspieler, EM-Teilnehmer 2013, 2015 und 2017, spielte von 2007 bis 2015 für Bamberg. Nach den Stationen Giessen 46ers, ratiopharm Ulm, EWE Baskets Oldenburg und Telekom Baskets Bonn kehrte Tadda 2023 in seine Geburtsstadt zurück. Mit Bonn gewann der Defensivspezialist die Champions League (2023), alle anderen Titel holte er mit Bamberg. Dort absolvierte der Guard im Februar 2019 auch sein letztes Länderspiel. Künftig wird Tadda als Nachwuchskoordinator im Freak City Bamberg e.V. arbeiten.

"Als Bamberger Junge hier fünf Titel plus einen internationalen mit Bonn gewonnen zu haben, ist hervorragend und eigentlich muss sein Trikot unter die Hallendecke gehängt werden", sagte Geschäftsführer Philipp Höhne: "Was er für Bamberg und auch als Nationalspieler für den deutschen Basketball geleistet hat, ist nur schwer mit Worten zu beschreiben. Jetzt freuen wir uns natürlich auch, dass uns Karsten hier in Bamberg erhalten bleibt und wünschen ihm dafür nur das Allerbeste."