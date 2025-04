Überragender Thomas: Alba zurück im Playoff-Rennen

Alba Berlin hat sich mit dem dritten Ligasieg in Folge endgültig im Playoff-Rennen der Basketball Bundesliga (BBL) zurückgemeldet. Angeführt vom bärenstarken Matt Thomas gewann der frühere Serienmeister nach den Erfolgen gegen Rasta Vechta und die MHP Riesen Ludwigsburg am Mittwochabend mit 102:88 (52:41) gegen die Telekom Baskets Bonn und kletterte auf Platz zehn.

„Ich muss definitiv etwas für das Team mitbringen in dieser Woche“, sagte der 30-Jährige am Dyn-Mikrofon: „Wir müssen uns weiter verbessern. Hoffentlich können wir zum Ende der Saison ein Momentum entwickeln und in die Play-offs einziehen.“ Es ist erst das zweite Mal, dass Berlin in der laufenden Spielzeit drei Ligaspiele in Folge gewinnt.