638. Einsatz: Rekord in der BBL eingestellt!

Wenige Wochen vor dem Karriereende hat Karsten Tadda mit seinem 638. Einsatz in der Basketball Bundesliga (BBL) den Rekord von Alex King eingestellt. Der ehemalige Nationalspieler von den Bamberg Baskets erreichte die Marke am Samstagabend im Aufeinandertreffen mit den MHP Riesen Ludwigsburg. Am kommenden Donnerstag wird Tadda in Ulm voraussichtlich zur alleinigen Nummer eins.