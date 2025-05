Basketball: Herbert bekennt sich "zu 100 Prozent" zu Bayern

Der Job in München, wo er noch eine weitere Saison gebunden ist, „erfüllt mich extrem“, ergänzte der 66-Jährige und betonte: „Mir wird hier großer Respekt entgegengebracht und ich habe ebenso große Lust darauf, so lange mit diesem Klub zusammenzuarbeiten, wie es mir möglich sein wird.“

Der kanadische Verband hatte am Donnerstag bekannt gegeben, dass Herbert in gut einem Jahr das Nationalteam übernehmen werde. Er habe die Bayern „bereits vor einiger Zeit über das generelle Interesse aus meiner Heimat in Kenntnis gesetzt“, sagte der Trainer der deutschen Auswahl beim WM-Triumph 2023. Zugleich bekannte Herbert: „Womöglich hätte die Kommunikation gestern besser gehandled werden können.“

Nun freue er sich auf das nächste Heimspiel in der Bundesliga am Sonntag gegen die BG Göttingen und auf den Play-off-Start am 17. Mai. „Wir haben hier noch eine Menge vor“, meinte Herbert. Die Bayern liegen an der Tabellenspitze und sind Titelfavorit.