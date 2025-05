Basketball: Oldenburg holt Trainer Krunic zurück

Die EWE Baskets Oldenburg setzen in der Hoffnung auf bessere Zeiten auf ihren früheren Meistertrainer Predrag Krunic. Wie die Baskets am Donnerstag bekannt gaben, kehrt der 57-Jährige nach 13 Jahren an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der erfahrene Trainer kommt von den Kobe Storks in Japan nach Oldenburg.