BBL: Matchbälle für Braunschweig

Am Dienstagabend (20.00 Uhr) können die Löwen ihren erstmaligen Einzug ins Play-off-Halbfinale seit 2010 perfekt machen. Damals war Braunschweig (noch unter dem Namen Phantoms) in der Runde der besten vier am späteren Meister Brose Bamberg gescheitert.

Die Niners Chemnitz verhinderten ein schnelles Aus. Trotz eines zwischenzeitlichen Einbruchs in der zweiten Hälfte gewannen die Sachsen das dritte Viertelfinale gegen die MLP Academics Heidelberg 97:88 (59:40) und verkürzten in der Best-of-five-Serie auf 1:2. Heidelberg hat aber am Dienstag (18.30 Uhr/alle Dyn) in eigener Halle die Chance, weiterzukommen.