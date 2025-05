BBL: Würzburg verpasst vorzeitigen Einzug in die Playoffs

Die Würzburg Baskets haben den vorzeitigen Einzug in die Playoffs der Basketball-Bundesliga verpasst. Die Franken, deren Aufbauspieler Jhivvan Jackson am Mittwoch als wertvollster Spieler (MVP) der Liga ausgezeichnet worden war, verloren in eigener Halle 85:102 gegen die MLP Academics Heidelberg und mussten das Ende ihrer Siegesserie hinnehmen. Zuletzt hatte Würzburg sechsmal nacheinander gewonnen, ein weiterer Erfolg hätte das Ticket für die Playoffs bedeutet.