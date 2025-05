Deutlicher Heimsieg: Alba erreicht Play-offs

Der frühere Serienmeister Alba Berlin hat sich mit dem siebten Sieg aus den vergangenen acht Spielen doch noch einen direkten Play-off-Platz in der Basketball-Bundesliga gesichert. Das Team von Trainer Pedro Calles bezwang den bereits feststehenden Absteiger BG Göttingen deutlich 101:69 (55:37) und schloss die Hauptrunde mit 18 Siegen und 14 Niederlagen ab - das reicht, um unter den Top sechs zu landen.

Die derzeit sechstplatzierten Berliner gehen sehr formstark in die Postseason, am letzten regulären Spieltag am Sonntag ist der Hauptstadtklub spielfrei. Malte Delow war mit 14 Punkten bester Werfer gegen Göttingen, Martin Hermannsson und Gabriele Procida kamen auf 13 Zähler. Sechs Teams erreichen direkt das Viertelfinale, vier weitere spielen im Play-in-Turnier um die zwei verbleibenden Play-off-Plätze.