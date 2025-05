Playoffs? Herbert spricht Klartext

In den Playoffs will Bayern Münchens Trainer Gordon Herbert eine Leistungssteigerung beim Titelverteidiger sehen.

Trainer Gordon Herbert hat Basketball-Meister Bayern München auf die Playoffs in der Bundesliga eingeschworen. „Wir müssen unsere EuroLeague-Mentalität, unser EuroLeague-Spiel in die BBL bringen. Wir haben gezeigt, auf welchem Level wir spielen können. Bisher haben wir das in der BBL noch nicht oft gezeigt. Aber es ist ja wohl ein deutsches Sprichwort: Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss“, sagte der Kanadier vor dem Start der Meisterrunde.