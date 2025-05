Krimi! Bayern auf Platz eins in die Playoffs

Ein Dreier von Niels Giffey sichert dem FC Bayern Basketball am letzten Spieltag der Hauptrunde den wichtigen Sieg über Ludwigsburg.

„Wir waren nicht bereit in der ersten Halbzeit“, sagte Weltmeister Andreas Obst bei Dyn . Erst Anfang des vierten Viertels habe sein Team „einen Zahn zugelegt und es irgendwie gedreht. Es war gut, die Mentalität hochzuhalten. Es ist wichtig, mit dem Heimvorteil durch die Playoffs zu gehen.“

Damit treffen die Ulmer auf den Sieger des Play-in-Duells zwischen dem früheren Serienmeister ALBA Berlin (7.) und Pokalsieger Syntainics MBC (8.). Der FC Bayern bekommt es mit Berlin, dem MBC, den EWE Baskets Oldenburg (9.) oder den Rostock Seawolves (10.) zu tun. Die drei Spiele des Play-in-Turniers finden am Dienstag und Donnerstag statt.

Berlin trotz Siegesserie nicht direkt in den Playoffs

ALBA, am Sonntag spielfrei, schaffte es nach seiner Aufholjagd mit sieben Siegen aus den letzten acht Spielen wegen der Ergebnisse vom Sonntag nicht direkt ins Viertelfinale. Die weiteren Duelle in der Runde der besten Acht lauten Löwen Braunschweig (3.) - FIT/One Würzburg Baskets (6.) und Niners Chemnitz (4.) - MLP Academics Heidelberg (5.). Die Playoffs beginnen am 17. Mai, vom Viertelfinale bis zum Finale wird im Best-of-five-Modus gespielt.