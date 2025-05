Lizenz erteilt: BBL-Aufstieg von Trier und Jena perfekt

Damit treten zur neuen Saison wieder 18 Mannschaften im Oberhausen an, in der abgelaufenen Hauptrunde waren es nur 17 gewesen.

Die sportlichen Aufsteiger Gladiators Trier und Science City Jena haben die letzte Hürden genommen und die Lizenz für die Basketball Bundesliga (BBL) erhalten. Das gab die BBL am Mittwoch bekannt. Damit treten in der neuen Saison wieder 18 Mannschaften im Oberhaus an, in der abgelaufenen Hauptrunde waren es nur 17 gewesen. Die BG Göttingen ist einziger Absteiger.