Rasta Vechta: Held übernimmt für Schiller

Der Wechsel an der Seitenlinie wurde nötig, da Schiller im Sommer in die renommierte US-College-Liga NCAA zur University of Utah wechselt. Der 43-jährige Österreicher hatte erst im Vorjahr in Vechta angeheuert. Helds Vertrag in Rostock war nach der schwierigen Saison 2023/24 nicht verlängert worden. Die Mecklenburger hatte der Trainer 2022 ins Oberhaus geführt.