Zukunft von Bayern-Coach Herbert geklärt

Gordon Herbert zieht es nach dem WM -Coup mit Deutschland zurück auf die Trainerbank einer Basketball -Nationalmannschaft. Wie der kanadische Verband am Donnerstag mitteilte, wird der 66-Jährige im Sommer 2026 die Verantwortung für die Auswahl seines Heimatlands übernehmen.

„Ich fühle mich unglaublich geehrt und freue mich sehr über die Möglichkeit, mein Heimatland zu trainieren“, wurde Herbert in der Verbandsmitteilung zitiert: „Canada Basketball hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht, die Talentdichte im Programm ist so hoch wie nirgendwo sonst.“