Alles sprach für Bayern - bis dieser Fehler passierte

Die Basketballer des FC Bayern unterliegen überraschend in Spiel drei der Final-Serie in heimischer Halle gegen ratiopharm Ulm. Nach dem Spiel stehen die Auswechslungen von Trainer Gordon Herbert im Fokus.

Die Sensation in der BBL ist zum Greifen nahe! Ratiopharm Ulm klaute beim 81:79-Erfolg in Spiel drei der Finalserie tatsächlich den Heimvorteil beim FC Bayern Basketball und kann am Dienstag (ab 20 Uhr im LIVETICKER) in heimischer Halle die zweite Meisterschaft der Vereinsgeschichte klarmachen.