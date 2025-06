Basketball: Harris fehlt Bayern monatelang

SID 06.06.2025 • 13:23 Uhr Der 35-Jährige erlitt einen Sehnenriss im linken Knie, wie der Klub am Freitag mitteilte.

Basketball-Meister Bayern München muss wie erwartet monatelang auf Elias Harris verzichten. Wie die Münchner am Freitag mitteilten, zog sich der 35-Jährige am vergangenen Mittwoch im zweiten Halbfinalspiel der Bundesliga-Play-offs bei den MLP Academics Heidelberg (90:61) einen Sehnenriss am linken Knie zu. Harris wurde am Donnerstag erfolgreich operiert.

„Dass uns Elias lange fehlen wird, trifft uns sehr, sein Wert für die Gruppe taucht in keiner Statistik auf. Er bekommt nun alle Zeit der Welt, sich wieder in jene Form zu bringen, mit der er uns auch diese Saison so gut unterstützt hat“, sagte Sportdirektor Dragan Tarlac.