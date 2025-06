DBB-Nationalspieler verlässt ALBA

Basketball -Nationalspieler Tim Schneider und Bundesligist ALBA Berlin gehen künftig getrennte Wege. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, verlässt der gebürtige Berliner die Albatrosse nach 14 Jahren. Wohin es den Forward zieht, ist noch nicht bekannt. In seinen neun Spielzeiten als Profi in Berlin feierte der 27-Jährige drei Meistertitel und zwei Pokalsiege.

Insgesamt absolvierte Schneider 477 Spiele für ALBA - die drittmeisten der Vereinsgeschichte. „Ich bin unendlich dankbar für die vergangenen Jahre und meine gesamte Zeit bei ALBA. In meiner Heimatstadt Profi zu werden, war für mich ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist“, sagte Schneider und fügte an: „Jetzt beginnt für mich ein neues, spannendes Kapitel – und ich freue mich sehr auf das, was vor mir liegt.“